Calderano vence nigeriano de virada e vai às oitavas de Grand Smash

? CBTM (@CBTM_TM) February 5, 2025

O próximo adversário é um velho conhecido do brasileiro. Yun-Ju venceu três das quatro partidas contra Calderano. A última delas foi em novembro do ano passado: o taiwanês levou a melhor nas semifinais do WTT Champions Frankfurt (Alemanha), com placar de 3 sets a 2.

Demais resultados

Também nesta quarta (5), a parceira dos brasileiros Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy caíram na estreia diante da dupla do indiano Mudit Dani com o maltês Taehyun Kin. Eles perderam de virada por 3 sets a 2 (13/11, 11/9, 9/11, 6/11 e 9/11).

Na terça (4), Calderano e a parceira Bruna Takahashi foram eliminados nas oitavas de final das duplas mistas, ao perderem para os japoneses Miwa Harimoto e Sora Matsushima, por 3 sets a 1 (11/9, 7/11, 11/15 e 11/15).

A temporada do circuito mundial de tênis de mesa terá mais três Grand Smashes: o United States Smash, em julho, em Las Vegas (EUA); o Europe Smash, na Suécia, em agosto; e o Smash China em setembro.