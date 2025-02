Brasileiro vizinho de atirador que matou 10 na Suécia: 'Parecia tranquilo'

O brasileiro Lucas Silva, 25, vizinho do atirador que matou dez pessoas dentro de uma escola em Örebro, cidade a 200 km de Estocolmo, a capital da Suécia, afirmou que o homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, era uma pessoa tranquila e educada.

O que aconteceu

Brasileiro e atirador eram vizinhos de porta. Em entrevista ao UOL, Lucas, que é engenheiro e trabalha na Suécia há dois anos, contou que não tinha intimidade com o responsável pelo ataque na escola, mas que sempre encontrava com ele nas áreas comuns do prédio. "A gente se via e ele me cumprimentava, sempre falava comigo no elevador, dava boa tarde, boa noite, parecia ser uma pessoa tranquila e muito educada", relatou.

Lucas disse que nunca percebeu algo estranho no apartamento do atirador. "Nunca ouvi ele gritando ou algo assim. Sempre foi muito respeitoso. Fiquei muito surpreso de forma negativa ao descobrir que o meu vizinho poderia cometer isso a qualquer momento".

Há alguns dias, o engenheiro decidiu se mudar para outro prédio. Ele estava indo ao apartamento para retirar as últimas malas e só descobriu que o seu vizinho era o homem apontado como o atirador quando chegou ao prédio onde vivia, na terça-feira (4), e percebeu que muitos policiais estavam no local. Lucas não foi autorizar a entrar em seu antigo apartamento.

Lucas é engenheiro e trabalha na Suécia há dois anos Imagem: Cedido ao UOL

"Estava indo buscar minhas coisas, quando vi barricadas da polícia. Achei estranho e quando cheguei mais perto, estava tudo fechado. Eu achei que tinha acontecido algum acidente, mas a imprensa veio falar comigo e foi aí que entendi que o meu vizinho era o atirador", disse o brasileiro.

Polícia diz que o atirador morreu. A suspeita é de ele agiu sozinho. "Durante a tarde, várias diligências investigativas relacionadas com o caso foram realizadas em vários endereços de Örebro. O trabalho na cena do crime continua, incluindo pessoal técnico. Atualmente, a polícia acredita que o autor do crime agiu sozinho, mas não podemos descartar mais autores ligados ao incidente", diz o comunicado divulgado pelas autoridades.

Não há motivação terrorista por trás do ataque, segundo as autoridades. O atirador não tinha condenações anteriores, não era conhecido pelas forças de segurança antes do tiroteio e não tinha ligação com nenhuma gangue. O tiroteio está sendo investigado como "tentativa de homicídio, incêndio premeditado e crime agravado com armas.

Brasileiro estava no trabalho no momento do atentado. "Uma colega de Estocolmo me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, até então eu não sabia de nada. Aí ela me contou do tiroteio. Fiquei abalado porque tem colegas do meu trabalho que faziam aulas no colégio. É uma escola voltada, principalmente, para educação de estrangeiros. A cidade toda está comovida e de luto", afirmou Lucas.

O pior ataque em massa da Suécia

4.fev.2025 - Policial isola área perto da Escola Risbergska, após relatos de um crime violento grave, em Orebro, Suécia Imagem: TT News Agency/Kicki Nilsson/via REUTERS

O tiroteio é o pior ataque a tiros já registrado na história do país. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, declarou que o tiroteio é o pior ataque a tiros em massa já registrado na história do país.

O primeiro-ministro lamentou as mortes durante uma coletiva de imprensa. "Vimos hoje violência brutal e mortal contra pessoas completamente inocentes - este é o pior tiroteio em massa da história sueca", disse.

O caso aconteceu em uma escola voltada para educação de adultos na cidade de Örebro, a 200 quilômetros de Estocolmo. O ataque foi reportado às autoridades às 13h no horário local (9h no horário de Brasília).

Dez pessoas morreram. A polícia não informou se as vítimas eram alunos ou professores da escola. Cerca de 2 mil alunos frequentam o local.

Mortos ainda não foram identificados. A princípio, a polícia tinha confirmado que seis pessoas estavam feridas, mas em um novo comunicado feito às 18h no horário local (14h no horário de Brasília), as dez mortes foram confirmadas.

Todos os corpos foram encontrados dentro da escola. Roberto Eid Forest, chefe da força de segurança local, afirmou que não ser possível ter com exatidão o número de mortos porque a extensão do ataque era "muito grande"

Atentados em escola ainda são raros na Suécia. Segundo dados do Conselho Nacional Sueco para Prevenção ao Crime, entre 2010 e 2022 ocorreram sete incidentes de violência com vítimas fatais em escolas. Um dos casos de maior repercussão aconteceu em 2015, quando um agressor mascarado de 21 anos, motivado por racismo, matou um assistente de ensino e um estudante, além de ferir outros dois.

Feridos foram socorridos para hospital

4.fev.2025 - Operação policial na Escola Risbergska, após relatos de um crime violento grave, em Orebro, Suécia Imagem: TT News Agency/Kicki Nilsson/via REUTERS

Feridos foram levados ao hospital. À Reuters, um porta-voz do Hospital Universitário da cidade informou que cinco feridos foram encaminhados para o local. De acordo com o governo local, todos são adultos.

Quatro foram para a cirurgia. Dois deles já haviam deixado o centro cirúrgico e estavam estáveis, enquanto um terceiro apresentava ferimentos graves e o quarto ferimentos leves. Não há informações sobre a quinta vítima.

Ministro classificou caso como "extremamente sério". Gunnar Strommer, Ministro da Justiça sueco, afirmou que o governo está está em contato com as autoridades e acompanha de perto os desdobramentos.

Primeiro-ministro descreveu o dia como "doloroso para toda a Suécia". Em publicação nas redes sociais, Ulf Kristersson reforçou o contato entre governo e polícia, destacou a importância de seguir as orientações das autoridades e pediu para que seja dada aos policiais a "paz de espírito necessária" para conduzir as investigações sobre o ataque.

O rei da Suécia descreveu o tiroteio na escola como uma "atrocidade terrível". "Com tristeza e consternação, a minha família e eu recebemos a informação sobre a terrível atrocidade em Örebro", disse o rei. "Enviamos nossas condolências esta noite às famílias e amigos dos falecidos. Nossos pensamentos neste momento também vão para os feridos e seus familiares, bem como para outras pessoas afetadas", acrescentou.

Com informações de Reuters