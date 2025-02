Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de novidades sobre tarifas dos EUA e China

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/02/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardavam novidades da disputa tarifária entre EUA e China.

Na volta do feriado do ano-novo lunar, o principal índice acionário chinês, o Xangai Composto, caiu 0,65%, a 3.229,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,44%, a 1.919,59 pontos.

Ontem (04), os EUA passaram a impor tarifas de 10% às importações chinesas. Em retaliação, Pequim prometeu tarifar alguns produtos americanos em até 15%, a partir do dia 10. Para analistas, porém, as tarifas são moderadas e abrem o caminho para que os dois lados negociem.

Havia uma expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, discutissem o assunto ainda na terça-feira, mas o republicano disse "não ter pressa" e que conversará com Xi "no momento apropriado".

No começo da semana, os EUA fecharam acordos provisórios que adiaram a tarifação de produtos do Canadá e do México em um mês.

No noticiário macroeconômico, o PMI de serviços chinês medido pela S&P Global/Caixin decepcionou ao cair mais do que o esperado em janeiro, para 51, aproximando-se da marca de 50 que indicaria estagnação da atividade.

Em Tóquio, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09%, a 38.831,48 pontos, sustentado pelo setor automotivo. A Toyota avançou 3,1% após elevar projeções de lucro em balanço trimestral. Já a Honda saltou 8,2% após relatos de que a empresa desistiu de buscar uma fusão com a Nissan, que reagiu negativamente, com queda de 4,9%.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,11% em Seul, a 2.509,27 pontos, o Hang Seng recuou 0,93% em Hong Kong, a 20.597,09 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,61% em Taiwan, a 23.161,58 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, depois de acumular perdas nos dois pregões anteriores. O S&P/ASX 200 subiu 0,51% em Sydney, a 8.416,90 pontos.

