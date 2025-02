BC do Japão mantém sinal de alta dos juros em meio a aumento de salários

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão continuará a aumentar a taxas de juros se a inflação subjacente acelerar em direção à sua meta de 2%, conforme projetado, disse uma autoridade do banco central na quarta-feira.

"A inflação subjacente está se encaminhando para 2%, mas ainda permanece abaixo desse nível atualmente. Dessa forma, devemos apoiar a atividade econômica com uma política monetária frouxa", disse Kazuhiro Masaki, diretor-geral do departamento de assuntos monetários do Banco do Japão, ao Parlamento.

"Dito isso, continuaremos a aumentar a taxa de juros e a ajustar o grau de apoio monetário, se a inflação subjacente acelerar para 2%, como projetamos", disse ele.

Os comentários sugerem que o banco central japonês está mantendo sua determinação de aumentar constantemente os custos dos empréstimos, apesar da crescente incerteza das políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está aumentando a volatilidade do mercado.

O núcleo da inflação ao consumidor do Japão atingiu 3,0% em dezembro, marcando o ritmo anual mais rápido em 16 meses e excedendo a meta de 2% por quase três anos.

O Banco do Japão elevou a taxa de juros de curto prazo de 0,25% para 0,5% em janeiro, refletindo sua convicção de que o país está progredindo no sentido de atingir de forma sustentável sua meta de inflação de 2%.