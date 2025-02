Argentina anuncia saída da OMS após decisão semelhante dos EUA

A Argentina anunciou nesta quarta-feira, 5, a saída da Organização Mundial da Saúde (OMS), seguindo os passos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão do governo de Javier Milei já era prevista, assim como a possível retirada do Acordo de Paris e a remoção do feminicídio do Código Penal do país.

De acordo com a Casa Rosada, a saída da OMS é motivada por "profundas diferenças sobre a gestão sanitária durante a pandemia, que resultou no confinamento mais amplo da história da humanidade". O porta-voz do governo também declarou que a Argentina não permitirá "que um organismo internacional interfira em nossa soberania".