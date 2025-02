Anec: País deve exportar até 11,2 mi/t de soja e 1,026 mi/t de milho em fevereiro

São Paulo, 5 - O Brasil deve exportar de 8,3 milhões de toneladas a 11,238 milhões de toneladas de soja em fevereiro, disse a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) em boletim semanal. Em janeiro, os embarques da oleaginosa somaram 1,104 milhão de toneladas. Em fevereiro do ano passado, o Brasil exportou 9,608 milhões de toneladas, de acordo com os dados da Anec.Quanto ao milho, os embarques em fevereiro devem totalizar 1,026 milhão de toneladas, em comparação com 3,146 milhões de toneladas em janeiro deste ano e 794 mil toneladas em fevereiro de 2024, disse a associação.As exportações de farelo de soja devem somar 1,519 milhão de toneladas neste mês, abaixo do volume embarcado em janeiro, de 1,639 milhão de toneladas. Em fevereiro do ano passado, os embarques totalizaram 1,455 milhão de toneladas. Para o trigo, a previsão é de 478,200 mil toneladas em fevereiro, ante 657,961 mil toneladas em janeiro e 538,406 mil toneladas em fevereiro do ano passado.Na semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, foram exportadas 499,584 mil toneladas de milho; 230,752 mil toneladas de soja; 728,102 mil toneladas de farelo e 234,020 mil toneladas de trigo. A previsão para a semana de 2 a 8 de fevereiro, baseada no line up dos portos, é de que os embarques de milho alcancem 601,120 mil toneladas; os de soja, 2,360 milhões de toneladas; os de farelo, 456,811 mil toneladas; e os de trigo, 176,930 mil toneladas.