Agentes do FBI que receberam ordens para trabalhar em casos do 6/1 não correm risco, diz autoridade

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O vice-procurador-geral interino dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que agentes do FBI que estavam cumprindo ordens para trabalhar nas investigações da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro não correm risco de serem demitidos, e acusou líderes do FBI de "insubordinação" por não cumprirem as exigências de informações sobre esses casos, de acordo com um memorando visto pela Reuters.

"Deixe-me ser claro: nenhum funcionário do FBI que simplesmente seguiu ordens e cumpriu seus deveres de maneira ética com relação às investigações do 6 de janeiro corre o risco de ser demitido ou sofrer outras penalidades", escreveu Emil Bove.

"Os únicos indivíduos que devem se preocupar... são aqueles que agiram com intenção corrupta ou partidária", afirmou.

O memorando de Bove chega um dia antes de o Departamento de Justiça encarar dois grupos de funcionários do FBI em um tribunal, incluindo a Associação de Agentes do FBI, que entraram com processos na última terça-feira para tentar proteger as identidades desses agentes e outros que investigaram apoiadores de Donald Trump por invadir o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Uma audiência nos dois casos, que foram consolidados, está marcada para a manhã de quinta-feira.

Em seu memorando, Bove disse que sua exigência por uma lista de todos os funcionários do FBI que trabalharam nos casos de 6 de janeiro surgiu somente depois que a liderança interina do departamento "se recusou a atender" a um pedido pelos nomes dos principais investigadores de 6 de janeiro baseados em Washington.

