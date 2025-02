Zelenskiy diz que Europa precisa estar presente nas negociações sobre fim da guerra

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse em uma entrevista transmitida nesta terça-feira que a Ucrânia está preparada para prosseguir em um caminho diplomático para acabar com a guerra de quase três anos contra a Rússia.

"Se as pessoas acreditam que devemos passar para a via diplomática, e eu acredito que estamos prontos para passar para a via diplomática, precisam ser os EUA, a Europa, a Ucrânia e a Rússia", disse ele em uma entrevista com o jornalista britânico Piers Morgan.

