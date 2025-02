Wall Street sobe com otimismo sobre comércio EUA-China e impulso de energia

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionados por papéis do setor de energia, conforme investidores viram motivos para otimismo com um avanço nas negociações comerciais entre EUA e China depois que o presidente norte-americano Donald Trump adiou a imposição de tarifas de importação para o Canadá e o México.

Novas tarifas de 10% dos EUA sobre as importações chinesas entraram em vigor nesta terça-feira, mas a China contra-atacou com taxas sobre os produtos norte-americanos. Não ficou claro quando os líderes dos países poderão conversar, e Trump disse que não está com pressa.

O setor de energia liderou os ganhos do S&P 500, com alta de 2,18%, enquanto os de serviços públicos e de bens de consumo básicos perderam terreno.

Trump havia dito no fim de semana que imporia uma tarifa de 25% sobre os produtos do México e do Canadá, mas concordou com uma pausa de 30 dias na segunda-feira em troca de concessões sobre fronteira e crime de ambos os países.

"O presidente foi muito rápido em oferecer uma suspensão de 30 dias para o México e o Canadá, o que nos dá a ideia de que talvez ele esteja realmente tentando fazer uma rápida declaração de vitória, o que não muda muita coisa do ponto de vista comercial", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Investidores estão respirando aliviados hoje e veremos se daqui a um mês eles poderão continuar a respirar aliviados."

Balanços corporativos fortes também impulsionaram o otimismo de investidores. Das 211 empresas do S&P 500 que divulgaram balanços para o quarto trimestre, 76,8% divulgaram resultados acima de expectativas de analistas, de acordo com dados do S&P 500.

O Dow Jones subiu 0,30%, para 44.556,04 pontos. O S&P 500 ganhou 0,72%, para 6.037,88 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,35%, para 19.654,02 pontos.