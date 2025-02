S&P 500 e Nasdaq sobem com ganhos de megacaps; tarifas seguem em foco

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta terça-feira, na esteira dos ganhos de ações de megacaps, apesar da volatilidade contínua do mercado após o anúncio de tarifas retaliatórias pela China em resposta às novas taxas dos Estados Unidos sobre o país asiático.

Minutos depois que a tarifa de 10% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos chineses entrou em vigor às 02h01 (horário de Brasília), o Ministério das Finanças da China anunciou taxas sobre algumas importações dos EUA a partir de 10 de fevereiro.

A resposta limitada de Pequim à imposição de Trump ressaltou suas tentativas de envolver o presidente dos EUA em negociações e evitar uma guerra comercial direta entre as duas maiores economias do mundo.

"A arma das tarifas está claramente carregada... não sabemos se ela acabará disparando, (mas) agora temos algum tempo entre o anúncio e a implementação", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

"Os mercados farão uma pausa e tentarão precificar a incerteza."

A Alphabet subia 1,8% antes de seus resultados trimestrais, que serão divulgados após o fechamento dos mercados, enquanto a Nvidia avançava 2,8%.

O Dow Jones tinha estabilidade, a 44.423,19 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,50%, a 6.024,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,10%, a 19.608,56 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em alta, com as ações de energia liderando os ganhos com um aumento de 1,7%.

(Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)