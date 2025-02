Vice-presidente americano participará de cúpula de IA em Paris

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que fez carreira no Vale do Silício, representará os Estados Unidos na reunião de cúpula sobre inteligência artificial (IA) em Paris nos dias 10 e 11 de fevereiro, informou à AFP uma fonte diplomática francesa.

Mais de 80 países estarão representados no evento, que contará com as presenças de chefes de Estado, diretores de empresas, cientistas e membros da sociedade civil.

Grandes nomes do setor de tecnologia americano também confirmaram presença, como Sam Altman, CEO da OpenAI, que popularizou a inteligência artificial generativa com o lançamento do ChatGPT em 2022, Sundar Pichai (Google), Demis Hassabis, pioneiro da IA e diretor da Google Deepmind, ou Dario Amodei (Anthropic).

A presença do proprietário da rede social X, Elon Musk, não foi confirmada até o momento.

A Índia copreside o encontro de cúpula, que terá a participação do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

O vice-primeiro-ministro chinês Ding Xuexiang também está convidado, assim como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz.

Diante da força dos Estados Unidos, cujo governo anunciou 500 bilhões de dólares em investimentos para desenvolver infraestruturas de IA, e do impacto provocado no início do ano pelo crescimento da startup chinesa de IA generativa DeepSeek, a França pretende provocar com a cúpula um "despertar europeu" e garantir que o país "não perca esta revolução", destacou o Palácio do Eliseu.

