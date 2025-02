Vice-campeã em 2024, Atalanta é eliminada pelo Bologna na Copa da Itália

A Atalanta, finalista da Copa da Itália de 2024, se despediu nas quartas de final da edição de 2025 contra o Bologna, que venceu nesta terça-feira (4) por 1 a 0 em Bérgamo.

A Atalanta, atualmente 3ª colocada na Serie A, teve domínio da partida, mas não conseguiu concretizar as chances que criou. O time comandado pelo técnico Gian Piero Gasperini, campeão da Liga Europa em 2024, foi surpreendido na reta final (80') com um gol do atacante argentino Santiago Castro.

Esta eliminação confirma o mau momento da 'Dea': depois de ter sua série de 11 vitórias consecutivas interrompida no dia 28 de dezembro, venceu apenas dois jogos contando todas as competições, com três derrotas e cinco empates.

O Bologna, que não chegava às semifinais da 'Coppa' desde 1999, terá de esperar até o dia 26 de fevereiro para saber quem será seu adversário: a atual campeã Juventus ou o Empoli.

Nesta quarta-feira, a segunda partida das quartas de final colocará frente a frente o Milan e a Roma. O vencedor desse confronto enfrentará Inter de Milão ou Lazio nas semifinais.

