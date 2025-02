Vagas de emprego em aberto nos EUA recuam em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram de forma acentuada em dezembro, mas o número baixo de demissões sugeriu que o mercado de trabalho não estava se desacelerando abruptamente.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, diminuíram em 556.000 para 7,6 milhões no último dia de dezembro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de novembro foram revisados ligeiramente para cima, mostrando 8,156 milhões de vagas, em vez dos 8,098 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 8,0 milhões de vagas não preenchidas em dezembro.

As demissões caíram em 29.000 para 1,771 milhão. No entanto, está se tornando mais difícil para os trabalhadores demitidos encontrarem novos empregos, uma vez que os empregadores continuam cautelosos quanto ao aumento do número de funcionários.

As contratações aumentaram em 89.000, chegando a 5,462 milhões.

O Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% na semana passada, em meio à incerteza sobre o impacto econômico das políticas fiscais, comerciais e de imigração do presidente Donald Trump.

(Por Lucia Mutikani)