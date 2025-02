Trump vislumbra controle de Gaza 'a longo prazo' por parte dos EUA

Donald Trump prevê um "controle a longo prazo" da Faixa de Gaza por parte dos Estados Unidos, e acrescentou que isso criaria "milhares de postos de trabalho".

"Sim, vejo um controle a longo prazo" da Faixa de Gaza e "vejo que isso vai trazer grande estabilidade para essa parte do Oriente Médio, e talvez para todo o Oriente Médio", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. "Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve, todos com quem falei adoraram a ideia de os Estados Unidos possuírem aquele pedaço de terra", acrescentou.

da/st/erl/rpr

© Agence France-Presse