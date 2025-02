Trump nomeia dois novos integrantes para o Conselho de Assessores Econômicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou dois novos os integrantes de seu Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 4, segundo nota publicada pela Casa Branca. Os membros trabalharão com o presidente do CEA, Stephen Miran, bem como com a equipe econômica do republicano para entregar "prosperidade" aos americanos, como mencionado no comunicado.

O cargo da vice-presidência do Conselho foi designado para Pierre Yared, que é vice-reitor da Columbia Business School. Kim Ruhl e Sue Culver também foram mencionados na nota.