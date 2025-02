Trump não tem pressa para falar com Xi em meio a uma nova guerra tarifária

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt e Kevin Krolicki

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que não tem pressa para falar com o presidente chinês, Xi Jinping, e tentar desarmar uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, desencadeada por suas tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas.

A China impôs tarifas específicas sobre as importações dos EUA nesta terça-feira e colocou várias empresas, incluindo o Google, em alerta para possíveis sanções, uma resposta comedida às tarifas de Trump.

"Tudo bem", disse Trump na Casa Branca, ao ser questionado sobre as tarifas retaliatórias da China.

Uma conversa entre Xi e Trump é vista como fundamental para uma possível flexibilização ou adiamento das tarifas, como conversas com líderes mexicanos e canadenses na última segunda-feira.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a repórteres que uma ligação entre Trump e Xi ainda precisa ser agendada.

"O presidente Xi entrou em contato com o presidente Trump para falar sobre isso, talvez para iniciar uma negociação. Portanto, veremos como será essa ligação", disse Leavitt à emissora Fox Business Network nesta terça-feira.

A resposta limitada de Pequim à imposição de Trump de uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas ressaltou a tentativa dos formuladores de políticas chineses de envolver Trump em negociações para evitar uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse que a China espera que Washington trabalhe com Pequim para garantir laços estáveis, saudáveis e sustentáveis entre os dois países.

O Fundo Monetário Internacional, que no mês passado alertou que um aumento das políticas protecionistas poderia afetar investimentos e interromper cadeias de suprimentos, disse que é "do interesse de todos encontrar maneiras construtivas de resolver desacordos e permitir o comércio".

A Capital Economics, uma empresa de pesquisa com sede no Reino Unido, estimou que as tarifas adicionais da China se aplicariam a cerca de 20 bilhões de dólares de importações anuais, em comparação com os 450 bilhões de dólares em produtos chineses sujeitos à tarifa de Trump que entrou em vigor às 12h01, horário da costa leste dos EUA, de terça-feira.

"As medidas são bastante modestas, pelo menos em relação aos movimentos dos EUA, e foram calibradas para enviar uma mensagem aos EUA", disse Julian Evans-Pritchard, chefe de Economia da China da empresa, em uma nota.

Na segunda-feira, Trump suspendeu sua ameaça de tarifas de 25% sobre México e Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões na fronteira e no combate ao crime.

(Reportagem de David Alire Garcia, Stefanie Eschenbacher e Brendan O'Boyle na Cidade do México; Andrea Shalal, Jarrett Renshaw, David Lawder, Trevor Hunnicutt, Nandita Bose, Daphne Psaledakis, Douglas Gillison, Doina Chiacu e Susan Heavey em Washington; David Ljunggren e Promit Mukherjee em Ottawa; Ed White em Winnipeg; Kevin Krolicki e Qiaoyi Li em Pequim; Josephine Mason em Londres; Bart H. Meijer, Alessandro Parodi, Charlotte Van Campenhout, Andrew Gray, Sudip Kar-Gupta e Geert De Clerq na Europa; Aishwarya Venugopal em Bengaluru)