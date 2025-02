Trump inicia plano para acabar com Departamento de Educação, diz emissora

Do UOL, em São Paulo*

O governo Donald Trump começou a redigir uma ordem executiva que iniciaria o processo para acabar com o Departamento de Educação dos EUA, segundo a CNN Internacional. Desde que tomou posse, o republicano deu declarações em que defendeu o fim do órgão.

O que aconteceu

A mudança seria dividida em duas partes: a ordem executiva serviria como base para que a secretária de Educação, Linda McMahon, reduzisse o departamento, enquanto o governo articula com o Congresso a aprovação de uma lei para encerrar as atividades no órgão.

Mais cedo, Trump disse que gostaria de fechar o Departamento de Educação por meio de um decreto. "Gastamos mais por aluno do que qualquer outro país do mundo e estamos no final da lista. Estamos muito mal ranqueados. E o que eu quero fazer é deixar que os estados administrem as escolas", afirmou o republicano.

Na sexta-feira (31), dezenas de funcionários do órgão foram colocados em licença administrativa. Esses trabalhadores afastados teriam relação com programas de diversidade na administração federal, alvos do presidente desde a posse.

No dia anterior, Trump assinou um decreto que encerrava o financiamento federal para o que ele chamou de doutrinação de alunos. "Nos últimos anos, no entanto, os pais testemunharam escolas doutrinando seus filhos em ideologias radicais e antiamericanas, ao mesmo tempo em que deliberadamente bloqueavam a supervisão dos pais", diz o texto. Para especialistas, isso inibe o professor a fala de educação racial em sala de aula, por exemplo.

Deportação de estrangeiros e americanos

Nesta terça-feira (4), decolaram os primeiros voos com imigrantes ilegais para a prisão de Guantánamo, em Cuba. "O presidente Trump, Pete Hegseth [secretário de Defesa] e Kristi Noem [secretária de Segurança Interna] já estão cumprindo a promessa de utilizar essa capacidade na base para criminosos ilegais que violaram as leis de imigração do nosso país e cometeram crimes hediondos contra cidadãos americanos legítimos aqui em casa", afirmou Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca.

Além de estrangeiros, Donald Trump também quer deportar americanos. A ideia é de que esses países possam abrigar esses cidadãos dos EUA em suas prisões, em troca de recursos do governo americano.

De acordo com Trump "muitos países" já se ofereceram para receber esses criminosos americanos. Mas ele admite que não sabe se existe uma possibilidade legal para que isso seja feito. "Estamos trabalhando sobre isso", contou." Se tivermos a autorização legal, queremos fazer isso", explicou.

*com informações da Reuters