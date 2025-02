Tropas mexicanas vão para fronteira após acordo para suspender tarifas dos EUA

Por Lizbeth Diaz

TLAXCALA, MÉXICO (Reuters) - Centenas de soldados mexicanos foram mobilizados nesta terça-feira para a fronteira com os Estados Unidos, como parte do acordo que suspendeu tarifas norte-americanas sobre importações mexicanas, sob a condição de que o país latino-americano reprima o tráfico de fentanil.

As tropas mexicanas serão destacadas para pontos críticos ao longo da fronteira com altos índices de imigração ilegal e tráfico de drogas e armas, inclusive nos estados fronteiriços de Baja California, Sonora e Tamaulipas, segundo três autoridades militares e governamentais com conhecimento do assunto.

O plano de enviar 10.000 soldados mexicanos faz parte de um acordo anunciado na segunda-feira, pelo qual o presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu a ameaça de impor tarifas de 25% sobre as importações mexicanas. O México havia prometido impor tarifas retaliatórias.

Segundo o acordo, os EUA também prometeram trabalhar para interromper o fluxo de armas de alta potência para o México, disse a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Alguns analistas disseram que a grande concentração de tropas mexicanas na fronteira poderia deixar outras áreas vulneráveis do México sem a segurança adequada.

"A presidente tinha uma arma apontada para a cabeça para tomar uma decisão como essa", disse Andrés Sumano, pesquisador do Colégio da Fronteira Norte do México (Colef).

Uma guerra comercial entre México e EUA provavelmente teria jogado o país latino em recessão, enquanto os consumidores norte-americanos seriam atingidos por preços mais altos de importações de produtos mexicanos, como carros e caminhões.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)