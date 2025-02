Trégua humanitária é declarada por grupo rebelde durante confrontos na República Democrática do Congo

Os rebeldes do grupo congolês M23 anunciaram, de forma unilateral, um "cessar-fogo" humanitário em vigor, a partir de terça-feira (4), no leste da República Democrática do Congo (RDC), poucos dias antes de uma reunião entre o presidente congolês, Félix Tshisekedi, e o presidente ruandês, Paul Kagame, no proximo fim de semana na Tanzânia.

Apoiado por tropas ruandesas, o grupo rebelde armado M23 que faz oposição ao governo da RDC conquistou a cidade de Goma, a capital da província de Kivu do Norte, na semana passada. Os combates cessaram na cidade de mais de um milhão de habitantes, mas confrontos ocorreram nos últimos dias na província vizinha de Kivu do Sul, aumentando os temores de um avanço até sua capital, Bukavu.

Em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira (3), o M23 anunciou um "cessar-fogo" a partir do dia seguinte "por razões humanitárias". O grupo armado acrescentou que não tinha "nenhuma intenção de assumir o controle de Bukavu ou de outras cidades".

No entanto, na semana passada, o M23 disse que queria "continuar a marcha" até a capital congolesa, Kinshasa. Nesse conflito, que já dura mais de três anos, meia dúzia de cessar-fogos e tréguas foram declarados entre as duas partes, antes de serem sistematicamente quebrados.

A presidência do Quênia anunciou na segunda-feira que Tshisekedi e o presidente ruandês Paul Kagame participariam de uma cúpula extraordinária conjunta da Comunidade da África Oriental (EAC) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) em Dar es Salaam no sábado (8).

Em um cenário de temores de uma conflagração regional, os 16 países membros da organização regional da África Austral pediram na sexta-feira "uma cúpula conjunta" com os oito países da Comunidade da África Oriental, da qual Ruanda é membro. Desde a tomada de Goma, à custa de confrontos mortais e do agravamento de uma situação humanitária já catastrófica, o M23 e seus aliados ruandeses avançaram para o Kivu do Sul. De acordo com uma fonte local em Bukavu entrevistada pela AFP, a cidade "permanece calma por enquanto", mas os relatórios sugerem que o M23 está "se reorganizando com reforços e entregas de armas para ir para a frente, agora que os combates terminaram em Goma".

Na segunda-feira, o presidente sul-africano reiterou seu apoio "ao povo da RDC", em resposta às críticas no país sobre a participação da África do Sul na missão da SADC, que foi implantada em Kivu do Norte desde 2023. Quatorze soldados sul-africanos foram mortos no local nas últimas semanas. Os combates já causaram pelo menos 900 mortes, de acordo com o Escritório da ONU para Assuntos Humanitários (Ocha).

Medidas de construção de confiança

"A missão será encerrada dependendo da implementação de várias medidas de construção de confiança e quando o cessar-fogo que solicitamos se enraizar", disse Cyril Ramaphosa. A retirada da missão da SADC (conhecida como SAMIDRC) foi exigida por Paul Kagame, que acredita que ela "não é uma força de manutenção da paz" e "não tem lugar nessa situação".

A porta-voz do governo de Ruanda, Yolande Makolo, reagiu com veemência aos comentários de Ramaphosa. "Você não está apoiando o povo da RDC para alcançar a paz (...) Por favor, diga ao seu povo a verdade sobre o interesse pessoal nas minas que você tem na RDC - esses são os interesses pelos quais, infelizmente, os soldados sul-africanos estão morrendo", disse ela no X. O leste da RDC é rico em recursos naturais (principalmente tântalo e estanho, muito usados em baterias e equipamentos eletrônicos, e ouro). Kinshasa acusa Kigali de querer saquear esses recursos. Ruanda nega e afirma que quer erradicar os grupos armados da região, principalmente aqueles criados por ex-líderes hutus do genocídio tutsi em Ruanda em 1994, que acredita ameaçar sua segurança.

Em Kinshasa, os pedidos de manifestações para denunciar o conflito no leste e apelar para a comunidade internacional se multiplicaram nos últimos dias, mas as autoridades proibiram as manifestações até segunda ordem para evitar excessos.

Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram uma nova redução na presença de sua equipe na embaixada em Kinshasa. Na semana passada, o país já havia anunciado a saída de seus funcionários não essenciais após ataques a embaixadas na capital congolesa, incluindo a sua própria e a de outros países acusados de inação diante dos avanços do M23 e de Ruanda no leste do país.

(Com AFP)