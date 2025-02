Fã de 'Star Wars'? Tênis temático da Adidas está por R$ 200

O Guia de Compras UOL achou o tênis ideal para quem é fã de Star Wars e gosta de inovar sempre nos looks: o Grand Court Star Wars II está com 55% de desconto, custando R$ 199,99 no Magalu.

Esse modelo possui detalhes exclusivos de Star Wars, como a imagem do Darth Vader e os stormtroopers na parte de trás do cabedal, além da logo icônica na língua e no cadarço. Confira mais informações sobre o tênis e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Adidas sobre o tênis?

Promete cabedal em material resistente e de alta qualidade;

Material interno é têxtil;

Solado de borracha e cano baixo;

Indicado para o uso no dia a dia;

Tênis na cor branca e preta, que variam de preço;

Disponível nos tamanhos 38 a 44.

O que diz quem comprou?

Na Netshoes, o tênis tem uma nota média avaliativa de 4,85 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade do material, conforto e tamanho do tênis.

Lindo! Foi para o meu marido que é fã de Star Wars e ele amou, disse que é muito confortável. Ele usa 41 e foi o número certo. Karla

Eu comprei o modelo branco pelo charme e achei excelente! Ficou muito bom no meu look quando fui sair. Ainda treinei com o tênis uma vez e serve também, mas como gostei bastante, não vou usar pra treinar mais. Gabriel Renan

Achei bem estiloso, gosto muito do tema "Star Wars", e foi aplicado com muito bom gosto ao tênis. Além disso, é confortável e dá para usar em várias ocasiões. André

Tênis de ótima qualidade, acabamento bonito, bem acolchoado e parece durável. Comprei por um ótimo preço. Bruno

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores destacaram pontos negativos, como o desconforto e cor diferente do solado. Confira:

O produto veio com o solado com cor diferente do que deveria. A borracha do solado veio meio rosa, como se o produto fosse velho. Leandro

Muito lindo, porém um pouco desconfortável para quem tem o pé largo. Henrique

Ótimo acabamento belo visual. Mas tem um detalhe: eu pedi o número 39 porque é o que condiz com 25cm da palmilha do tênis e ficou um pouco largo, porém, se peço o 38, ficaria muito apertado. Wellington Marcelo da Silva

