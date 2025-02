Taxas longas voltam a cair com alívio do dólar e dos rendimentos dos Treasuries

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - A curva de juros brasileira passou por mais um dia de relativa estabilidade no trecho curto e de baixa das taxas com prazos mais longos, refletindo a queda do dólar ante o real e o recuo das taxas dos Treasuries durante a tarde, em meio à divulgação de dados sobre o mercado de trabalho norte-americano e à disputa tarifária entre EUA e China.

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada pela manhã, também foi esmiuçada pelo mercado, mas não surgiram novidades de impacto.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,145%, ante o ajuste de 14,129% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,91%, ante o ajuste de 14,901%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,4%, em baixa de 8 pontos-base ante 14,48% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,35%, ante 14,429%.

No início do dia o BC elencou, na ata do Copom, a desancoragem das expectativas de inflação, o grau de sobreaquecimento da economia e o impacto de políticas econômicas sobre o câmbio como riscos relevantes para o debate sobre a taxa básica Selic, hoje em 13,25% ao ano.

"Um tema de risco recorrente no debate do Comitê tem sido a desancoragem das expectativas de inflação, inclusive para prazos longos", disse o BC no documento. "Outro risco bastante presente é com relação ao grau de sobreaquecimento da economia, em particular, seus efeitos sobre a inflação de serviços... Há também um risco à alta da inflação relativo à condução de políticas econômicas interna e externa, com impacto primordial por meio da taxa de câmbio."

A ata indicou ainda que o colegiado projeta que a inflação em 12 meses no Brasil vai se manter acima do limite superior do teto da meta perseguida pelo BC nos próximos seis meses. A instituição persegue uma meta de 3% de inflação, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (taxa de até 4,5%).

Com o conteúdo da ata nas telas e o avanço dos rendimentos dos Treasuries no início do dia, as taxas dos DIs sustentaram ganhos até o fim da manhã. No pico da sessão, às 11h01, a taxa do contrato para janeiro de 2029 atingiu 14,62%, em alta de 9 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Perto do meio-dia, no entanto, as taxas despencaram no Brasil, refletindo a perda de força dos yields mais longos nos EUA e a queda firme do dólar ante o real, na esteira da divulgação de números sobre o mercado de trabalho norte-americano.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que as vagas de emprego em aberto -- uma medida da demanda por mão de obra -- diminuíram em 556.000, para 7,6 milhões no último dia de dezembro, conforme o relatório Jolts. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 8,0 milhões de vagas em aberto em dezembro.

Os números sugeriram que o mercado de trabalho dos EUA pode estar desaquecendo, o que é uma boa notícia sob o ponto de vista do controle da inflação -- daí a perda de força dos yields.

Já o dólar cedia ante a maior parte das demais divisas, incluindo o real, em meio à leitura de que as tarifas anunciadas pelos EUA contra México, Canadá e China no fim de semana estão sendo usadas dentro de uma estratégia de negociação e que não serão necessariamente levadas a cabo.

Na segunda-feira os EUA já haviam anunciado a suspensão por 30 dias das tarifas aplicadas ao México e ao Canadá, para negociação entre os países. Nesta terça-feira foi a vez de a China anunciar uma série de medidas de retaliação aos EUA -- mas com prazo para começar apenas em 10 de fevereiro, em uma clara brecha para que o presidente norte-americano, Donald Trump, negocie até lá.

Neste cenário de yields e dólar mais fracos, as taxas dos DIs com prazos mais longos renovaram mínimas no início da tarde. Às 12h23, a taxa do vencimento para janeiro de 2029 atingiu a mínima de 14,31%, em baixa de 22 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Na reta final, as taxas recuperaram um pouco do fôlego, ainda que tenham se mantido em baixa na ponta longa da curva. O movimento ocorreu em paralelo à divulgação de dados sobre a dívida pública, que fechou 2024 em 7,316 trilhões de reais.

Para 2025, conforme o Tesouro, a meta é que a dívida pública federal feche o ano no intervalo de 8,100 trilhões de reais a 8,500 trilhões de reais. A participação dos papéis prefixados na dívida, que fechou o ano passado em 22%, deverá ficar no intervalo entre 19% e 23%. Já os papeis vinculados a índices de preços ficarão entre 24% e 28% de participação (27% em 2024), enquanto os títulos vinculados a câmbio ficarão entre 3% e 7% (4,8% em 2024).

Na ponta curta da curva as taxas se mantiveram mais elevadas, precificando alta de 100 pontos-base da Selic em março e revelando divisão de apostas para o encontro seguinte, em maio.

Na véspera o mercado de opções de Copom da B3 precificava 29% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio, 25% de chances de elevação de 75 pontos-base e 22,5% de probabilidade de alta de 100 pontos-base.