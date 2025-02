Tarifas da China sobre petróleo dos EUA são "oportunidade" para o Brasil, diz IBP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A decisão da China de impor tarifas de 10% sobre as importações de petróleo bruto dos EUA abre uma "janela de oportunidade" para o Brasil aumentar as exportações de petróleo para o país asiático, disse o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) nesta terça-feira.

O Brasil foi o sétimo maior fornecedor de petróleo para a China no ano passado, com uma média de 720.000 barris por dia, de acordo com dados da StoneX até setembro.

"Pode acontecer realmente um incremento", disse à Reuters Roberto Ardenghy, do IBP, que representa as petroleiras no Brasil, à margem de um evento no Rio de Janeiro.

Cerca de 30% das exportações de petróleo da Petrobras foram para a China no quarto trimestre do ano passado, disse a empresa na segunda-feira, ante 44% no mesmo período de 2023.

As tarifas criam uma "assimetria de mercado" que pode levar ao aumento das vendas "oportunisticamente" para a Petrobras na China, disse o diretor de Logística Comercialização e Mercados da estatal, Claudio Schlosser, a repórteres no evento.

Mas a mudança não é estrutural e pode ser revertida, observou ele.

(Reportagem de Fabio Teixeira)