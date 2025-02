Talibãs invadem emissora de rádio para mulheres em Cabul e prendem funcionários

As autoridades talibãs do Afeganistão invadiram, nesta terça-feira (4), a emissora de rádio Begum, destinada ao público feminino, e prenderam dois funcionários, informou a emissora, enquanto o ministério da Informação indicou que as operações da estação foram suspensas.

"Agentes da Direção Geral de Inteligência (GDI), com a assistência de representantes do ministério da Informação e Cultura, invadiram hoje as instalações da Begum em Cabul", indicou um comunicado da emissora, que pediu a libertação imediata de seu pessoal.

A emissora também informou que as autoridades talibãs retiveram o pessoal enquanto revistavam o escritório, confiscando computadores, discos rígidos e telefones, e prendendo dois funcionários do sexo masculino "que não ocupam cargos de alta direção".

A emissora afirmou que não faria mais comentários por temer pela segurança dos funcionários detidos e pediu que as autoridades "cuidem de nossos colegas e os libertem o mais rápido possível".

Em um comunicado na rede social X, o ministério da Informação talibã afirmou que a emissora foi suspensa por múltiplas violações e por ter fornecido "materiais e programas a uma estação de televisão sediada no exterior".

"Devido à violação da política de transmissão e ao uso indevido da licença", a transmissão foi suspensa hoje "para que os documentos relacionados possam ser cuidadosamente avaliados e uma decisão final seja tomada", destacou.

A Rádio Begum afirmou que nunca se envolveu em qualquer atividade política e que está "comprometida em servir ao povo afegão e, mais especificamente, às mulheres".

A emissora foi fundada em 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, cinco meses antes de os talibãs assumirem o poder, derrubando o governo apoiado pelos Estados Unidos.

As autoridades impuseram restrições generalizadas às mulheres, excluindo-as do espaço público com regras que a ONU classifica como um "apartheid de gênero".

