STOXX 600 tem leve baixa com temores de guerra comercial entre EUA e China

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve baixa nesta terça-feira, afetado pelas perdas no setor financeiro após os resultados trimestrais do UBS, enquanto que os investidores também demonstravam temores de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China.

O índice STOXX 600 caía 0,13%, a 534,17 pontos. Na segunda-feira, o índice havia registrado sua maior queda diária em mais de um mês.

A China anunciou tarifas retaliatórias sobre algumas importações dos EUA a partir de 10 de fevereiro, em resposta às taxas adicionais de 10% impostas por Washington a Pequim, o que reacendia as preocupações sobre uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"O principal fator neste momento é a tarifa comercial e apenas a incerteza que parece estar vindo com ela", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index, acrescentando que os últimos acontecimentos manterão os mercados "cautelosos quanto à eclosão de uma guerra comercial total".

O índice do setor financeiro recuava 1,2%, arrastado por uma queda de 5,1% no UBS Group, apesar de o credor suíço ter superado sua previsão de lucro para o quarto trimestre.

O presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, disse que exigências de capital mais elevadas na Suíça prejudicarão os retornos para os acionistas.

"Esses comentários foram suficientes para amortecer os números que, de outra forma, seriam otimistas, porque isso aponta para retornos mais baixos no futuro", disse Cincotta.

Trump também ameaçou impor tarifas sobre a União Europeia, mas não especificou quando.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,20%, a 8.566 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX tinha estabilidade, a 21.427 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,18%, a 7.869 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,26%, a 36.124 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,44%, a 1.259 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,30%, a 6.485 pontos.