STF condena homem que furtou réplica da Constituição em ato golpista do 8/1

Do UOL, em São Paulo

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Marcelo Fernandes Lima, o homem que furtou a réplica da Constituição Federal de 1988, a 17 anos de prisão nesta terça-feira (4).

O que aconteceu

Marcelo cometeu cinco crimes na invasão da Corte, segundo condenação. São eles: abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

Indenização de R$ 30 milhões. Além da condenação, Marcelo terá de pagar a quantia a "título de danos morais coletivos".

Marcelo foi preso pela Polícia Federal na cidade de Varginha (MG) no dia 25 de janeiro de 2023. O designer havia levado a réplica da Constituição Federal de 1988 do Supremo durante o ato golpista de 8 de janeiro.

Ele próprio havia devolvido o documento histórico quatro dias depois do ato. Em depoimento à PF, Lima disse que "pegou a Constituição da mão de outras pessoas para que não fosse destruída".

A versão original da carta magna está guardada no museu da Suprema Corte. Uma outra versão original da Constituição está no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.