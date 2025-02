Spotify supera expectativas e registra seu primeiro lucro líquido anual

Spotify, a plataforma de áudio número um do mundo, anunciou nesta terça-feira (4) que tinha 675 milhões de usuários ativos no final de 2024, 10 milhões a mais do que o esperado, e registrou seu primeiro lucro líquido anual.

Com 35 milhões de novos usuários ativos em comparação com o trimestre anterior, "o quarto trimestre foi o mais forte de nossa história e superou as previsões em 10 milhões", escreveu o grupo sueco em um comunicado.

O número de assinantes pagantes, que representa a maior parte de suas receitas, aumentou 11%, chegando a 263 milhões de assinantes.

Graças ao controle de custos e a um aumento no preço das assinaturas pagas em vários mercados, inclusive nos Estados Unidos, o grupo registrou seu primeiro lucro líquido anual de 1,13 bilhão de dólares (6,6 bilhões de reais), comparado a um prejuízo de 546 milhões de dólares (3,2 bilhões de reais) no ano anterior.

Sua receita anual atingiu 16,11 bilhões (94,5 bilhões de reais), um aumento de 18% em relação a 2023.

Somente no quarto trimestre, seu lucro operacional atingiu um "recorde" trimestral de 490 milhões de dólares (2,8 bilhões de reais), embora ligeiramente abaixo de suas expectativas, em comparação com uma perda de 77 milhões de dólares (451 milhões de reais) no mesmo trimestre do ano passado.

Em 2025, o Spotify espera estar "bem posicionado para entregar outro ano de crescimento contínuo e melhoria de margem, à medida que continuamos a reinvestir para apoiar nosso potencial de longo prazo".

