Spotify decepciona em lucro, mas agrada com usuários no 4º trimestre

A Spotify Technology registrou lucro líquido de 367 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, revertendo prejuízo de 70 milhões de euros apurado no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi equivalente a 1,76 euro, de acordo com balanço divulgado na manhã desta terça-feira, 4, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de 2,05 euros por ação.

A receita trimestral da empresa, que tem sede em Estocolmo, foi de 4,24 bilhões de euros, também aquém da projeção de analistas de 4,28 bilhões de euros, mas representou uma expansão de 17% ante o número de um ano antes.

O número mensal de usuários ativos cresceu 12% na mesma comparação, a 675 milhões, vindo acima do guidance de cerca de 10 milhões e marcando o melhor quarto trimestre da história da companhia. O total de assinantes premium - o tipo mais lucrativo de cliente - aumentou 11%, a 263 milhões. Para o primeiro trimestre de 2025, a Spotify projeta um aumento de três milhões de usuários ativos e mais dois milhões de assinantes premium.

Às 8h34 (de Brasília), a ação da gigante sueca de streaming musical saltava 8,53% no pré-mercado de Nova York.