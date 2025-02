Rio Tinto enfrenta novos problemas de transporte de minério de ferro devido a ciclones

Por Amy Lv e Melanie Burton

PEQUIM/MELBOURNE (Reuters) - A Rio Tinto informou nesta terça-feira que começou a retirar navios de minério de ferro de dois portos da Austrália Ocidental, já que dois ciclones tropicais ao largo da costa estão revirando o mar e complicando os esforços da empresa para reparar a infraestrutura danificada por um ciclone ocorrido no mês passado.

"A segurança é nossa prioridade. Como é de praxe, começamos a enviar navios do porto de Cape Lambert no fim de semana e do porto de Dampier na noite passada para o mar, a fim de evitar as altas ondas do mar e as condições criadas pelo ciclone tropical Taliah e pelo ciclone tropical Vince", disse um porta-voz da Rio por e-mail.

A Rio alertou no mês passado que seus embarques de minério de ferro no primeiro trimestre poderiam ser afetados por interrupções nas operações ferroviárias após o recorde de chuvas ao longo da costa de Pilbara, na Austrália Ocidental, devido ao ciclone tropical Sean.

"A retirada dos navios dos portos está agravando os desafios do sistema e os altos estoques, enquanto os trabalhos de reparo continuam no descarregador de East Intercourse, que foi afetado pelas águas da enchente do ciclone tropical Sean em janeiro", disse a mineradora.

A temporada de ciclones na Austrália Ocidental ocorre normalmente entre novembro e abril.

Os danos causados pelo ciclone tropical Sean parecem ter sido bastante substanciais, se o conserto levar mais do que as duas semanas habituais, disse Kaan Peker, analista da RBC Capital Markets.

"Se os reparos levarem mais de três a quatro semanas, há uma chance real de que eles não consigam recuperar o atraso no segundo semestre, então provavelmente acreditamos que há um pequeno risco para as projeções do Rio", acrescentou.

A maior produtora de minério de ferro do mundo disse que espera produzir entre 323 milhões e 338 milhões de toneladas de minério de ferro nas operações em Pilbara este ano, acima das 328,6 milhões de toneladas do ano passado.

Um porta-voz da Rio disse na terça-feira que a projeção de produção continuava inalterada. A Rio disse em 24 de janeiro que estava trabalhando para mitigar os impactos do ciclone tropical Sean e que forneceria uma atualização nos resultados anuais em 19 de fevereiro.

As notícias sobre as dificuldades portuárias da Rio poderiam adicionar um prêmio de risco ao preço do minério de ferro, disse Peker, uma vez que as siderúrgicas chinesas não criaram grandes estoques antes do Ano Novo Lunar, que está chegando ao fim, e a demanda deve aumentar com o retorno da indústria após a pausa.

Os futuros do minério de ferro foram negociados em torno de 105 dólares por tonelada na terça-feira, acima das mínimas de três meses, de cerca de 97 dólares, há um mês.

(Reportagem de Amy Lv em Pequim e Melanie Burton em Melbourne)