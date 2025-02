De R$ 3,50 a R$ 6,90: quanto custa andar de ônibus nas capitais do Brasil

Sem reajuste no preço do transporte público desde 2022, Rio Branco é a capital com o menor valor de passagem de ônibus no Brasil.

O que aconteceu

Tarifa da capital do Acre foi reduzida de R$ 4 para R$ 3,50 em julho de 2022 e desde então não aumentou. A redução foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Tarifário em meio à paralisação dos motoristas de ônibus naquele ano.

Subsídio milionário foi dado pela prefeitura ao Transporte Público Coletivo Urbano para redução no valor. Ao todo, R$ 2,4 milhões foram investidos para garantir a gratuidade de alguns bilhetes e pagar outros parcialmente.

Segunda capital com o menor valor de passagem no Brasil também fica na região norte. Macapá tem tarifa de R$ 3,70 e não reajusta o valor há mais de quatro anos. Além dela, os preços das passagens em Palmas e Goiânia também não são reajustados desde 2019.

Florianópolis teve o maior reajuste do ano e tem tarifa de ônibus mais cara entre as capitais. Com aumento de 15% no valor, o bilhete passou de R$ 6 para R$ 6,90, no primeiro dia de 2025. Quem recebe até dois salários mínimos, porém, tem direito à tarifa social, pagando R$ 5 pela viagem.

*Dados atualizados em 31.jan.2025 Imagem: UOL

Capital catarinense atribui aumento à escalada do dólar. Em nota divulgada no começo do ano, a Prefeitura de Florianópolis explicou que a oscilação na moeda estrangeira impacta no preço da carroceria e no aumento do valor do diesel. A volta dos impostos sobre folha de pagamento por parte do governo federal também foi elencada como motivo para a alta.

Posto de segunda passagem mais cara do Brasil é dividido por Curitiba e Porto Velho. As duas cidades cobram R$ 6 pelo bilhete. Na capital de Rondônia, se o passageiro escolher pagar com o cartão de transportes, ele ganha R$ 1,50 de desconto, pagando R$ 4,50.

Dez capitais começaram 2025 com passagens mais caras

*Valores atualizados em 31.jan.2025 Imagem: UOL

Todas as capitais do sudeste do Brasil começaram 2025 com reajustes. Além delas, as cidades de Campo Grande, Recife, Florianópolis, João Pessoa, Natal e Salvador aumentaram o valor das passagens.

São Paulo teve o segundo maior reajuste percentual, com aumento de 13,6%. A passagem de ônibus na capital, que não aumentava desde 2020, foi de R$ 4,60 a R$ 5.

Duas cidades têm reajustes previstos para os próximos meses

Porto Alegre é uma das capitais que estuda o aumento. Em 2 de janeiro, o prefeito Sebastião Melo (MDB) afirmou que a cidade faz cálculos para elaborar o novo preço a ser cobrado. A passagem não aumenta na cidade desde julho de 2021.

Manaus também prometeu aumento aos passageiros. Em 3 de janeiro, o prefeito David Almeida (Avante) afirmou que "todo o Brasil" está aumentando as tarifas. Ele justificou que o subsídio que a prefeitura dá às empresas precisaria ser reajustado para cobrir aumentos nos custos de equipamentos e nos reajustes salariais de rodoviários.

Tarifa especial de R$ 2 ficará em curso até o fim do mês em Palmas (TO). O valor "promocional" será cobrado a partir desta terça-feira (4) e segue até o dia 28 de fevereiro. Segundo a prefeitura, essa mudança é uma forma de garantir "acessibilidade" ao público antes de o serviço de transporte ser assumido pela iniciativa privada. Um novo valor passará a ser cobrado no fim de fevereiro. A tarifa atual do município é de R$ 3,85.

Em Aracaju, prefeitura desistiu de aumento. A prefeita, Emília Corrêa (PL), afirmou em dezembro de 2024 que o reajuste não poderia ocorrer sem que melhorias no serviço de transporte público fossem implementadas.

Nós temos uma decisão para que o que está acontecendo no transporte não continue. Não podemos aplicar um aumento sem a prestação do serviço. Se melhorar, justifica o aumento, mas sem melhoras, não vamos aumentar.

Emília Corrêa, prefeita de Aracaju

Veja o valor das passagens em todas as capitais do Brasil: