Retaliação tarifária da China mira petróleo, GNL e carvão dos EUA

CINGAPURA (Reuters) - A China é a maior importadora de energia do mundo, mas suas compras dos Estados Unidos são relativamente modestas, o que atenua o impacto da decisão de Pequim, nesta terça-feira, de impor tarifas retaliatórias sobre as importações de petróleo bruto, gás natural liquefeito (GNL) e carvão dos EUA.

Logo após a entrada em vigor das tarifas impostas à China pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira, o Ministério das Finanças da China informou que imporia taxas de 15% sobre as importações de carvão e GNL dos EUA e de 10% sobre o petróleo bruto, bem como sobre equipamentos agrícolas e alguns automóveis, a partir de 10 de fevereiro.

As importações chinesas de petróleo bruto dos EUA caíram 52%, para cerca de 230.540 barris por dia (bpd) nos primeiros 11 meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Administração de Informações sobre Energia (AIE) dos EUA.

Para o ano inteiro, as importações dos EUA representaram 1,7% das importações de petróleo bruto da China, no valor de cerca de 6 bilhões de dólares, de acordo com dados da alfândega chinesa, abaixo dos 2,5% em 2023.

No entanto, as importações de GNL da China dos EUA têm crescido, totalizando 4,16 milhões de toneladas no ano passado, no valor de 2,41 bilhões de dólares, segundo dados da alfândega, quase o dobro dos volumes de 2018 para o combustível usado na geração de energia e representando cerca de 5,4% das compras da China.

O GNL importado dos EUA por meio de contratos de longo prazo pode continuar sendo econômico para os compradores chineses mesmo com a tarifa, em comparação com os preços spot, mas é provável que eles evitem comprar cargas spot norte-americanas, disse Alex Siow, analista do ICIS.

"As empresas chinesas provavelmente buscarão outras fontes spot, como as da Ásia", disse ele. "No entanto, pode não ser fácil encontrá-las, já que o mercado continua apertado em 2025."

As tarifas também afetarão os importadores chineses que buscam novos acordos de fornecimento de longo prazo com os EUA, especialmente compradores de segundo nível, como concessionárias de serviços públicos ou de gás urbano, que não têm capacidade de negociação, disse um comerciante de GNL com sede em Pequim.

Os EUA são o principal exportador global de GNL, mas são o quinto fornecedor da China. Ainda assim, o país tem ambições de aumentar drasticamente as exportações de GNL nos próximos anos sob o comando de Trump, sendo que a China, o maior importador mundial do combustível, é vista como cliente em potencial para um volume ainda maior.

CUSTOS DO PETRÓLEO BRUTO

Mia Geng, analista da FGE, disse que, quando a China impôs tarifas de 25% sobre o petróleo bruto dos EUA durante a guerra comercial no primeiro governo de Trump, a China interrompeu compras de 300.000 a 400.000 barris por dia de petróleo bruto dos EUA e buscou alternativas como a África Ocidental e o fornecimento asiático.

"Ainda estamos avaliando isso internamente, mas parece que veremos uma pausa na compra, enquanto alternativas de petróleo leve e doce serão procuradas. Isso afeta cerca de 100.000 bpd dos recentes influxos dos EUA, o que não é uma grande quantidade para as refinarias chinesas", disse ela.

As tarifas encarecerão os fluxos de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para a China em relação a outras alternativas, como os tipos CPC do Cazaquistão e Murban de Abu Dhabi, disse June Goh, analista da Sparta Commodities.

"No contexto geral, isso não deve ter um impacto significativo sobre o preço do WTI, já que ele ainda pode ser escoado facilmente para outras regiões", disse Goh.

Um comerciante chinês de petróleo bruto disse que a tarifa atingiria mais a gigante estatal de refino Sinopec, que é a maior compradora de petróleo dos EUA.

Ele espera que os importadores chineses busquem isenções de Pequim, como fizeram anteriormente, enquanto as refinarias devem buscar suprimentos alternativos e aumentar as remessas do Oriente Médio.

As fontes comerciais falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar com a imprensa.

A Sinopec não respondeu imediatamente a um pedido de comentário durante o feriado na China.

Quanto ao carvão, a China não é um grande importador dos Estados Unidos, mas o valor das remessas de carvão de coque -- usado principalmente na fabricação de aço -- aumentou em quase um terço, chegando a 1,84 bilhão de dólares em 2024, segundo dados da alfândega.

(Reportagem de Tony Munroe, Florence Tan, Trixie Yap, Emily Chow, Sudarshan Varadhan, Siyi Liu e Chen Aizhu)