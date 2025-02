Primeiro voo com imigrantes dos EUA deve chegar em Guantánamo nesta terça

O primeiro voo militar com imigrantes ilegais dos EUA deve chegar na prisão de Guantánamo, em Cuba, nesta terça-feira (4), disseram integrantes do governo Donald Trump.

O que aconteceu

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, disse que os imigrantes cometeram "crimes hediondos". "O presidente Trump, Pete Hegseth [secretário de Defesa] e Kristi Noem [secretária de Segurança Interna] já estão cumprindo a promessa de utilizar essa capacidade na base para criminosos ilegais que violaram as leis de imigração do nosso país e cometeram crimes hediondos contra cidadãos americanos legítimos aqui em casa", afirmou.

A aeronave vai transportar cerca de 12 imigrantes, segundo a agência de notícias Reuters. Esse é o primeiro voo do tipo desde que Trump anunciou que levaria os imigrantes para a prisão em Cuba.

Pelo menos 1.000 soldados dos EUA foram enviados para Guantánamo nos últimos dias para receber os imigrantes. Segundo a Associated Press, a prisão foi usada nas últimas décadas principalmente para prender estrangeiros ligados aos ataques de 11 de setembro de 2001.

O próprio governo Trump ainda tenta entender o que pode ser feito com os imigrantes na detenção em Cuba, segundo a CNN Internacional. A lei de imigração se aplica aos EUA, e, portanto, não está claro o que pode acontecer com pessoas que são levados para fora do país norte-americano apenas para serem detidos.

Tendas foram montadas próximas ao centro de operações de imigrantes da prisão. O governo Trump discute a contratação de empresas privadas para a instalação de tendas capazes de abrigar 30 mil pessoas.

Anúncio de Trump

O presidente Donald Trump anunciou na quarta-feira (29) que levaria os imigrantes para a prisão em Guantánamo. "Temos 30 mil leitos para colocar os piores criminosos estrangeiros que ameaçam o povo americano. Alguns são tão ruins que não confiamos nos países (de origem) para mantê-lo", disse.

O anúncio do presidente faz parte de uma campanha para justificar sua ofensiva contra 11 milhões de imigrantes que vivem de forma irregular nos EUA. Ao longo da eleição em 2024, ele insistiu em vincular a presença de estrangeiros ao suposto aumento da criminalidade nos EUA.

O centro de detenção dos EUA, em Cuba, foi criado em 2002 pelo então presidente dos EUA, George W. Bush. O objetivo era prender suspeitos de terrorismo, após os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.

A base militar já foi denunciada por órgãos internacionais por tortura. Em sua abertura, imagens de prisioneiros vestidos com uniformes alaranjados, acorrentados e fotografados em celas parecidas com jaulas marcaram o mundo inteiro. Elas simbolizaram as prisões arbitrárias, a tortura e outras violações dos direitos humanos cometidas pelos EUA em nome da "guerra contra o terrorismo". Em diversas ocasiões, relatores da ONU denunciaram tortura e maus-tratos na base.