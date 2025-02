Previdência privada em 2024 arrecada R$ 196,1 bi, alta de 15,3% ante 2023, diz Fenaprevi

Os planos de previdência privada arrecadaram R$ 196,1 bilhões em 2024, um crescimento de 15,3% em relação a 2023, de acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). Os recursos sob gestão dos planos somavam R$ 1,6 trilhão, crescimento de 14,4% em relação ao final do ano anterior.

Ao todo, a captação líquida, resultado da subtração dos resgates do volume de aportes, foi de R$ 60,8 bilhões, aumento de 41,2% em um ano.

"Fechamos 2024 com resultados muito positivos, fruto de um trabalho de conscientização da população em relação à necessidade de proteção previdenciária e securitária", diz o presidente da Fenaprevi, Edson Franco, em nota.

Ele destaca ainda a aprovação de leis favoráveis ao setor, com mudanças de regras que simplificaram a contratação.

"Esperamos para 2025 a manutenção de um ambiente favorável, onde prosperem todas as iniciativas que buscam ampliar a proteção da população brasileira e a formação de poupança de longo prazo", afirma ele. "Para tanto, será fundamental proteger, modernizar e garantir a segurança jurídica e previsibilidade quanto ao tratamento tributário aplicável aos produtos comercializados pelas sociedades seguradoras, especialmente os voltados à proteção financeira, que hoje beneficiam todas as camadas sociais."

No ano passado, os planos do tipo VGBL lideraram os aportes, com R$ 178 bilhões, ou 91% da captação bruta. O restante ficou dividido entre os planos PGBL, com R$ 15 bilhões, e os planos tradicionais, com R$ 3 bilhões.

O número de planos ultrapassou os 14 milhões, que pertencem a 11,2 milhões de pessoas, ou 7% da população com 18 anos ou mais.