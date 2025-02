Praticar musculação todo dia faz mal? Como prevenir o overtraining

No início da rotina de treinamento, é comum exceder a carga de exercícios, passando horas na academia e, muitas vezes, sem auxílio profissional. Em alguns casos, com falta de planejamento ou descanso adequado, a pessoa não alcança mais os resultados do início e nota até uma regressão.

"Sempre digo que o equilíbrio é a chave. O excesso de exercícios pode causar uma série de sintomas, conhecidos como síndrome do excesso de treinamento, ou overtraining", diz Paola Machado, doutora em ciências da saúde. Segundo ela, isso pode desencadear a síndrome neuroendócrina, que resulta em modificações fisiológicas e/ou psicológicas e, consequentemente, faz com que a pessoa reduza ou até ganhe peso.

Como reconhecer o overtraining

Fadiga intensa

Aumento da fome

Desejos de comida, especialmente por doces e cafeína

Depressão, ansiedade e estresse

Sono reduzido

Cortisol alto

Hormônio tireoidiano baixo e outros desequilíbrios hormonais

Insulina aumentada

Qual a frequência ideal

Se sua ideia é apenas espantar o sedentarismo para ter bem-estar e ficar longe de doenças como infarto e AVC, você não precisa ir à academia todos os dias. Realizar cinco sessões de 30 minutos de atividade física moderada já é suficiente para ter saúde. E ainda é possível garantir o mesmo benefício em três treinos de 20 a 60 minutos de exercício vigoroso.

"Correr três vezes por semana, por exemplo, já é o bastante para proporcionar benefícios como a redução da frequência cardíaca em repouso —que diminui o risco de problemas no coração— e evitar o desenvolvimento de diabetes", diz Murilo Alves de Souza, formado em educação física e professor de academia.

Adicionar a isso dois treinos de musculação vai ajudar na manutenção da massa magra, melhorar a postura e reduzir o risco de lesões.

Quer crescer ou aumentar a potência?

Imagem: iStock

O número de vezes que você vai à academia depende da divisão do formato do seu programa de musculação (A,B; A,B,C; A,B,C,D etc.), mas já é possível obter bons resultados com três treinos —sendo que o mais indicado geralmente é quatro ou cinco e algumas pessoas chegam a malhar sete vezes.

O mais importante é respeitar o tempo de descanso que um grupo muscular precisa para se recuperar, por isso você não deve fazer em dias seguidos exercícios que trabalham o bíceps (ou pernas, costas, peito), por exemplo.

Para não treinar até se esgotar:

Tenha em mente que o exercício deve ser uma experiência positiva que lhe traga mais saúde e vitalidade. Se isso está te trazendo prejuízos e levando a alterações no seu peso, é importante resolver o problema o mais rápido possível.

Descanse. Com descanso adequado, os efeitos negativos do overtraining devem reduzir.

Melhore seu sono. A falta de sono pode agravar ainda mais os sintomas do overtraining. Seu corpo precisa de sono adequado para reparar e se recuperar.

Alimentação adequada. Uma combinação certa de macronutrientes é a chave para a recuperação adequada e evitar o overtraining. Tanto proteínas quanto carboidratos são fundamentais para o seu treino. Opte por carboidratos complexos, como frutas, verduras e grãos integrais.

Se você está treinando demais, com ou sem comer demais, e parece compulsivo, procure ajuda de um médico.

*Com informações de reportagens publicadas em 24/08/2018 e de coluna de 23/02/2022