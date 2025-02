Policiais franceses são indiciados por agressão contra engenheiro franco-espanhol durante prostestos em Paris

A justiça francesa indiciou dois policiais acusados de agredir um engenheiro franco-espanhol durante os protestos contra a reforma da Previdência em janeiro de 2023 em Paris, informou o Ministério Público (MP) nesta terça-feira (4). A vítima precisou remover um dos testículos como consequência da agressão.

Os dois agentes, Pierre-Yves D. e Guillem C., foram indiciados em 16 de abril de 2024, no âmbito de uma investigação por "violência com arma por parte de uma pessoa com autoridade pública", precisou o MP, confirmando uma informação do jornal Libération.

Um policial jogou a vítima no chão durante um protesto em 19 de janeiro de 2023, informou à AFP Lucie Simon, advogada de acusação.

Em imagens que circularam nas redes sociais, observa-se um policial dando um golpe com um cassetete na virilha do jovem, que segura uma câmera, em um contexto de tensão durante as manifestações em Paris.

O jovem, de 28 anos atualmente, precisou ser hospitalizado e teve um testículo retirado. Ele denunciou os fatos em 23 de janeiro de 2023, segundo a promotoria.

Sua advogada indicou que seu cliente sofreu "uma queda interminável ao inferno", com repercussões "tanto psicológicas quanto físicas". "Perdeu seu trabalho e qualquer contato social", apontou.

"O processo está estagnado, apesar de os policiais e os fatos terem sido identificados com os vídeos (...) quase imediatamente", lamentou.

Essa manifestação reuniu em Paris entre 80.000 e 400.000 pessoas, segundo as autoridades e os sindicatos, respectivamente, contra o projeto de adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, que o governo impôs por decreto em março de 2023.

Durante os meses de protestos, grupos de direitos humanos denunciaram uma suposta brutalidade dos agentes de segurança franceses e até o Conselho da Europa fez alertas a Paris contra o uso excessivo da força.

