Pfizer reverte prejuízo e tem lucro de US$ 410 milhões do 4º trimestre de 2024

São Paulo, 4 - A Pfizer registrou lucro líquido de US$ 410 milhões, ou US$ 0,07 por ação, no quarto trimestre de 2024, em comparação com um prejuízo de US$ 3,37 bilhões, ou US$ 0,60 por ação, no mesmo período do ano anterior.Excluindo alguns itens não recorrentes, o lucro foi de US$ 0,63 por ação no trimestre encerrado em dezembro, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,47 por ação. A receita da gigante farmacêutica americana no trimestre foi de US$ 17,76 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 17,35 bilhões.Para 2025, a Pfizer prevê receita entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões, bem como lucro ajustado por ação na faixa de US$ 2,80 a US$ 3,00. Analistas esperam receita de US$ 63,07 bilhões e lucro ajustado de US$ 2,91 por ação.Às 10h15 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,87% no pré-mercado de Nova York.*Com informações da Dow Jonews Newswires