Petrobras recebeu encomenda do governo federal de empurrar o PIB do Brasil, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira, 4, que recebeu uma encomenda do governo federal de empurrar o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Segundo ela, essa tarefa será cumprida por meio de uma série de investimentos em exploração e produção de óleo, refino, fertilizantes e transição energética. Um exemplo é a fábrica de Três Lagoas (MS) que irá produzir fertilizantes no Centro-Oeste.

"Teremos muita coisa no refino e transição energética em 2025, tanto em investimento para expansão quanto em manutenção de refinarias. Pretendemos investir em ampliação de capacidade", disse ela.

A presidente da Petrobras falou na abertura do Fórum Brasil de Energia, organizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Refino

A executiva lembrou que a Petrobras acabou de concluir um novo trem na refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, que vai acrescentar 25 mil barris por dia de diesel à produção da Petrobras.

Além disso, a companhia vai investir para concluir o segundo trem previsto para a Rnest e no polo Boaventura, o antigo Comperj, em Itaboraí (RJ), para viabilizar novas cargas. A expectativa é que haja um acréscimo de 200 mil barris de combustível por dia só com otimização do parque, os chamados "revamps".

"A Petrobras está determinada a fomentar um ciclo virtuoso de investimentos. Isso vai exigir um esforço muito grande, haverá necessidade de dezenas de milhares de postos de trabalho", disse Magda. "A indústria tem de estar pronta e, os trabalhadores, capacitados. O sucesso da Petrobras depende de que vocês respondam a essa demanda de forma tempestiva", continuou para uma plateia formada por executivos ligados a empresas da cadeia de óleo e gás, boa parte fornecedoras da Petrobras.

Investimento maior

Só em refino, lembrou Magda, a Petrobras pretende investir US$ 19,6 bilhões nos próximos cinco anos. "Há muito tempo que esse 'mid e downstream' (atividades de refino e de logística) não vê tanto dinheiro. Está chegando por aí, isso é real", disse.

Ela observou que a sua gestão já tem e deve investir relativamente mais do que a companhia tem feito historicamente, quando cumpria apenas 70% do capex (despesas de capital) previsto no plano estratégico.

De forma geral, disse, isso vai levar a um impacto real de 35% a mais de investimento, um porcentual que vai ficar acima disso considerando apenas o refino.

O plano estratégico até 2028 prevê altas de 9% no investimento geral e 17% só no refino ante o documento anterior, o que deve ser mais do que triplicado considerando o esforço de alinhamento entre previsão e realização intentado pela atual gestão.