PepsiCo supera previsão de lucro no 4º trimestre, mas decepciona em receita

A PepsiCo anunciou nesta terça-feira (4) que teve lucro líquido de US$ 1,52 bilhão no quarto trimestre de 2024, valor 17% maior do que o ganho de US$ 1,302 bilhão apurado em igual período do ano anterior.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 0,94 para US$ 1,11. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,96 no quarto trimestre, superando levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,94.

Já a receita da multinacional teve queda anual de 0,2% no trimestre, a US$ 27,78 bilhões, e ficou abaixo da previsão da FactSet, de US$ 27,89 bilhões.

Às 8h18 (de Brasília), a ação da PepsiCo caía 1,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.