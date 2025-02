Palantir Technologies supera expectativa de receita e guidance

A Palantir Technologies superou as expectativas do mercado para o quarto trimestre de 2024, uma vez que a demanda por seus produtos de inteligência artificial continuou a se expandir. A empresa de software informou no fim da tarde da segunda-feira, 3, receita de US$ 828 milhões para o trimestre encerrado em dezembro, um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado e acima dos US$ 776 milhões que os analistas consultados pela FactSet esperavam.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 79 milhões, um aumento de 10% em relação ao mesmo trimestre de 2023.

Para 2025, a Palantir prevê uma receita de US$ 3,74 bilhões a US$ 3,75 bilhões, acima dos US$ 3,50 bilhões que os analistas haviam modelado.

*Com informações da Dow Jones Newswires