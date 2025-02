Juiz Marcelo Bretas vira alvo de ação da OAB-RJ por atuação como coach

A OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro) pediu que a Corregedoria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) instaure um novo Processo Administrativo Disciplinar contra o juiz federal afastado Marcelo Bretas por atuação irregular como "coach".

O que aconteceu

Mesmo afastado, Bretas usa sua imagem e a da Lava Jato para comercializar cursos de coaching e mentorias. Segundo a OAB-RJ, o juiz tem violado os deveres inerentes ao cargo além de resoluções do CNJ. A entidade defende que o magistrado tem responsabilidades inerentes ao cargo, mesmo estando afastado desde 2023, quando foram apontadas irregularidades em sua relatoria na Operação Lava Jato no estado.

No momento ele vende o curso "Quarto Poder". Bretas tenta atrair outros juízes e advogados que desejem "construir uma carreira de influência e autoridade", segundo consta no site do curso, cujo endereço é divulgado em seu perfil no Instagram.

Bretas cita três vezes a sua atuação como juiz na Operação Lava Jato para autopromover o curso. Entretanto, atividades de coaching e autopromoção são vedadas pela legislação aplicável aos juízes.

Outro lado: capacitação não pode ser considerada "coaching", pois tem registro no MEC (Ministério da Educação), diz Bretas. "Nossa capacitação on-line é um curso de extensão universitária com registro no MEC e nada tem a ver com 'coaching'", escreveu, nas redes sociais, o juiz afastado.

Redes de Marcelo Bretas são utilizadas para promover seus cursos, ele se identifica como 'palestrante', 'professor' e 'juiz federal' Imagem: Reprodução/Instagram

Para OAB-RJ, a maneira como ele se expõe nas redes fere resoluções do conselho. A venda de cursos pagos é "expressamente vedada pela Resolução CNJ nº 34/2007", diz a entidade, no pedido encaminhado ao CNJ.

O que diz a lei. A resolução CNJ nº 226/2016 "proíbe magistrados de exercer atividades de coaching, assessoria individual ou coletiva, mesmo que estejam afastados do cargo". E a resolução CNJ nº 305/2019 "impõe restrições à atuação de juízes em redes sociais, proibindo a autopromoção, a associação de sua imagem pessoal ou profissional à de marca de empresas ou de produtos comerciais e a superexposição midiática", informou a OAB-RJ em nota.