O que causa a perda dos dentes e quais os riscos disso à saúde?

Sorrir é um ato simples que demonstra felicidade e aproxima as pessoas. No entanto, a perda de alguns (ou todos) os dentes costumam envergonhar e inibir o sorriso. Infelizmente, a perda dentária é muito comum, sobretudo em idosos: cerca de 41% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos os dentes, de acordo com o IBGE. A perda total ou parcial dos dentes é chamada de edentulismo.

Fatores que levam à perda do dente

Os principais são cárie e doença periodontal. A cárie está relacionada com a dieta (excesso de açúcar e carboidratos) e uma higiene bucal inadequada. A doença periodontal ocorre devido à presença da placa bacteriana que se adere aos dentes, causando inflamação na gengiva e levando à perda dentária;

O custo elevado dos tratamentos dentários é outro fator. Nem sempre as pessoas têm condições de visitar um cirurgião-dentista;

Entram ainda na lista: falta de conscientização, traumas que provocam hemorragias internas, efeitos colaterais de alguns medicamentos, tratamentos mal realizados, corantes presentes nos alimentos.

Por isso, se você tem notado algum dente escurecido e envelhecido precocemente, o ideal é procurar um dentista o quanto antes para evitar danos que podem se tornar irreversíveis.

Consequências para a saúde

Além da questão estética, o envelhecimento e a perda dos dentes afetam o organismo como um todo. "Os dentes desempenham funções na mastigação, na digestão, na fonética (pronúncia), na estética, ao dar suporte aos lábios e compondo o sorriso, e nas relações sociais, ao facilitar a socialização das pessoas", explica Eduardo Hebling, especialista em odontogeriatria.

Com isso, a pessoa pode acabar se alimentando de forma inadequada e consumir menos fibras, minerais, vitaminas e proteínas, que são importantes, especialmente para evitar a desnutrição e a perda muscular.

A perda dentária completa ainda provoca alterações anatômicas que prejudicam a função das vias aéreas superiores, o que compromete a qualidade do sono. Com isso, a pessoa ronca demais ou engasga durante o sono.

Para a odontologista Danila Nunes, não ter mais os dentes impacta tanto na saúde física quanto na mental. "Em relação aos danos psicológicos, é comum que os indivíduos sem dentes diminuam o convívio social", explica.

Cuidados para um sorriso saudável

Imagem: iStock

Durante toda a vida, é importante manter a higienização dos dentes, principalmente após as refeições. Para os idosos, as recomendações de prevenção são as mesmas.

"É imprescindível ir ao dentista regularmente. Esse profissional realiza o diagnóstico de alterações bucais de forma precoce e institui o tratamento adequado", diz Nunes.

Em se tratando de dentes escurecidos, o clareamento dental costuma ser a técnica mais utilizada e segura para reverter o efeito, mas nem sempre demonstra ser eficaz, sendo que em alguns casos ameniza o problema, enquanto em outros não surte efeito nenhum.

"Bicarbonato de sódio, carvão e outros produtos caseiros não clareiam os dentes e podem prejudicar o esmalte, causando danos irreversíveis", lembra o endodentista Marcos Moura.

Dicas para manter a saúde bucal em dia:

A escovação deve ser realizada com uma escova macia e de forma firme, mas não com força excessiva. Isso causa um desgaste acentuado e provoca sensibilidade dentária;

Escolha um creme dental com flúor e use fio dental com regularidade;

Realize bochechos com antissépticos bucais, ao menos uma vez ao dia;

Para evitar o ressecamento bucal, hidrate-se adequadamente;

Quem tem doenças preexistentes (diabetes, câncer ou doenças cardiovasculares) pode ter a saúde bucal mais comprometida. Por isso, é fundamental fazer um acompanhamento médico e com dentista para diagnosticar qualquer alteração de forma precoce;

É importante cuidar adequadamente das próteses móveis. É fundamental fazer a higienização e retirar e inserir a prótese com bastante cuidado. E realizar consultas regulares com o cirurgião-dentista, principalmente se a prótese começar a incomodar.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/10/2021 e 05/06/2020