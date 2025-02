Tarcísio aponta falhas em propostas de Nunes no Jd. Pantanal: 'É complexo'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira (4) que todas as propostas apresentadas pela prefeitura para situação do Jardim Pantanal, na zona leste da capital, o deixaram com dúvida. O bairro está alagado há quatro dias.

O que aconteceu

Tarcísio afirmou que problema na região é complexo e "demanda muito estudo para ter a melhor solução". "Em todas elas [propostas da prefeitura] foi fácil detectar problema. Não adianta dar uma solução, porque a gente está no meio da pressão, isso não vai resolver", disse o governador em agenda pública ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A solução deve olhar questão social e de engenharia, disse o governador. Segundo Tarcísio, qualquer decisão do governo vai impactar a vida dos moradores. Ele afirmou também que as soluções são caras, mas se negou a dar um prazo para entregar obras ou projetos.

Tarcísio afirma que governo tem senso urgência, mas tem cautela para não adotar "solução simplista" que trará "resposta errada". "Se a gente der a resposta errada, nós vamos gastar dinheiro e não vai resolver a vida de ninguém", apontou o governador. Na segunda, ele se reuniu com Nunes e outros prefeitos de cidades paulistas atingidas pelas chuvas dos últimos dias.

Bairro está alagado há quatro dias e sofre com as chuvas há décadas. O Jardim Pantanal fica em uma área de várzea do Rio Tietê. Imagens mostram os moradores andando pelas ruas tomadas pela água, enquanto socorristas usam botes para ajudar na locomoção.

As declarações de Tarcísio ocorrem um dia após o prefeito de São Paulo defender que a solução seria retirar os moradores da região. Nunes afirmou que estudava oferecer de R$ 20 mil a R$ 50 mil como incentivo a quem decidisse sair do bairro. "Pelo que eu vi, pela dimensão [do problema] e a localização [do bairro], que está há 30 anos com problemas, não vejo outra solução a não ser incentivar as pessoas a saírem daquele local".

O Plano de Redução de Riscos da prefeitura, entretanto, prevê que outras alternativas sejam avaliadas. "A Administração Pública Municipal deve buscar direcionar as intervenções de forma a atender o aspecto social das áreas de risco. Isso quer dizer que a remoção de moradias não deve ser admitida como a única solução possível, devendo avaliar outras alternativas, em especial a regularização das áreas ocupadas", diz o documento.

Plano citou Jardim Pantanal como um dos destaques da Secretaria Municipal de Habitação. Como mostrou o UOL, as ações da prefeitura no bairro são tratadas no documento como um "exemplo de aplicação exitosa do conceito de urbanismo social". O texto também cita que a área sofria com a incidência recorrente de enchentes, com o verbo no passado.