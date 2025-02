Netflix retira protagonista de 'Emilia Pérez' de campanha para o Oscar (imprensa)

A Netflix tirou a espanhola Karla Sofía Gascón, estrela do filme "Emilia Perez", de sua campanha publicitária para o Oscar, e se distanciou da artista - indicada ao prêmio de melhor atriz -, por suas publicações ofensivas nas redes sociais, anunciaram nesta terça-feira (4) veículos especializados.

Imagens de Karla, 52, estampavam o material de propaganda do musical, que recebeu 13 indicações ao Oscar, mais do que qualquer outro filme neste ano. Mas a campanha de promoção do filme mudou drasticamente na semana passada, depois que viralizaram publicações antigas nas redes sociais em que a atriz chama o islamismo de foco de "infecção" e o classifica como "profundamente repugnante".

Karla também fez ironias envolvendo temas variados, como os esforços para promover a diversidade, a China e o caso George Floyd. Inicialmente, a atriz desculpou-se em um comunicado divulgado pela Netflix e desativou sua conta no X, antes de tentar se defender publicamente.

Os veículos especializados The Hollywood Reporter e Variety informaram que a Netflix, que fez um investimento pesado com a esperança de que Emilia Perez lhe rendesse o primeiro Oscar de melhor filme, retirou a atriz de toda a campanha. Um site da gigante do streaming que promove o longa-metragem continha hoje apenas uma foto de Zoe Saldana, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante.

No auge da temporada de premiações de Hollywood, Karla Sofía Gascón já não participará de eventos como a cerimônia do Critics Choice Awards, na próxima sexta-feira, segundo a imprensa especializada. A Netflix não quis comentar o assunto.

