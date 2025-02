Musk cria confusão sobre programa gratuito de declaração de impostos nos EUA

O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira, 3, que havia "deletado" o 18F, uma agência governamental que trabalha em projetos de tecnologia como Direct File, um programa relacionado à Receita Federal americana (IRS, na sigla em inglês para Internal Revenue Service). A publicação de Musk em sua rede social X gerou confusão sobre a continuidade do programa, mas o serviço gratuito de declaração de impostos segue disponível, pelo menos para a próxima temporada de impostos.em sua rede social X

Em condição de anonimato, uma fonte com conhecimento da equipe do IRS, no entanto, afirmou que o Direct File continua aceitando declarações. Na noite de segunda-feira, o site do 18F ainda estava operacional, assim como a página do Direct File. Contudo, a conta da agência no X foi deletada.

O IRS anunciou no ano passado que tornaria permanente o sistema gratuito de declaração eletrônica e pediu a todos os 50 estados e ao Distrito de Columbia que ajudassem os contribuintes a usá-lo em 2025. O programa Direct File começou como um teste em março de 2024 e Scott Bessent, secretário do Tesouro, comprometeu-se a manter o programa ao menos durante a temporada fiscal de 2025.

No entanto, o IRS tem enfrentado forte oposição de empresas privadas de declaração de impostos, que lucram bilhões cobrando pelo uso de seus softwares e gastaram milhões fazendo lobby no Congresso. Em média, um americano gasta cerca de US$ 140 para preparar sua declaração de impostos anualmente.

Empresas do setor argumentam que já existem opções gratuitas para os contribuintes. Algumas organizações, incluindo empresas privadas, oferecem assistência online sem custo para quem se enquadra em certos limites de renda. O IRS também oferece formulários preenchíveis online, mas eles são complexos, e os contribuintes ainda precisam calcular manualmente os valores devidos. Fonte: Associated Press