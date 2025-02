Ministro da Economia do México diz que um mês é tempo suficiente para acordo sobre tarifas dos EUA

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro da Economia do México disse nesta terça-feira que um mês é tempo mais do que suficiente para se chegar a um acordo com os Estados Unidos antes que as tarifas propostas entrem em vigor, enfatizando que os dois países estão agora em um campo de jogo mais equilibrado conforme chegam à mesa de negociações.

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado o México e o Canadá com tarifas de 25%, mas adiou sua implementação em um mês na segunda-feira em troca de promessas de combate ao tráfico de drogas e à imigração.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou com Trump e o convenceu a recuar em relação às tarifas, disse o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, a jornalistas após uma reunião com parlamentares do partido governista, acrescentando que foi "um grande sucesso político" para Sheinbaum.

"Este mês é mais do que suficiente para chegar a um acordo sobre essas questões", disse Ebrard.

A mesa de negociações agora "não está tão desequilibrada como estaria se eles já tivessem imposto tarifas sobre nós", disse Ebrard.

O México começou a enviar tropas da Guarda Nacional para a fronteira nesta terça-feira, como parte do acordo firmado com Trump.