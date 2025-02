México anuncia implementação de medidas para estabilizar mercado financeiro

A Secretaria da Fazenda do México anunciou nesta terça-feira, 4, a implementação de medidas para garantir a estabilidade dos mercados financeiros. Em comunicado, o organismo apontou que o Fundo de Estabilização de Receitas Orçamentais (Feip) foi reforçado e capitalizado com mais de 100 bilhões de pesos, e que, no final do último exercício financeiro, foi capitalizado em 45 bilhões de pesos, provenientes da poupança em custos financeiros.

A secretaria afirmou que continuarão sendo realizados exercícios de gestão de passivos, a fim de melhorar o perfil de maturidade da carteira de dívida e reduzir as necessidades de liquidez no curto prazo. "Será mantida uma estratégia de diversificação de carteira e gestão de risco através do programa de cobertura com instrumentos financeiros derivados para mitigar a volatilidade financeira derivada de variações nos preços do petróleo, taxas de câmbio e taxas de juro", completa.