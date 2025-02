Merck projeta vendas menores do que o esperado para 2025 por problemas com exportações à China

A Merck divulgou nesta terça-feira, 4, projeções de receita para 2025 abaixo das expectativas dos analistas e anunciou a suspensão dos embarques de sua vacina mais vendida, Gardasil, para a China. A empresa prevê vendas entre US$ 64,1 bilhões e US$ 65,5 bilhões em 2025, com lucro ajustado entre US$ 8,88 e US$ 9,03 por ação. Ambas as projeções ficaram abaixo da expectativa média dos analistas, que previam US$ 67,07 bilhões em receita e lucro ajustado de US$ 9,13 por ação.

Em 2024, as vendas globais da Gardasil foram de US$ 8,6 bilhões, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre, as vendas recuaram 18%, para US$ 1,6 bilhão, devido à menor demanda na China. A farmacêutica registrou lucro líquido de US$ 3,74 bilhões no quarto trimestre, ou US$ 1,48 por ação, revertendo um prejuízo de US$ 1,23 bilhão (US$ 0,48 por ação) no mesmo período do ano anterior.

Excluindo itens não recorrentes, o lucro ajustado da Merck ficou em US$ 1,72 por ação, superando a expectativa de US$ 1,61 dos analistas consultados pela FactSet.

A decisão de pausar os embarques de Gardasil para a China a partir de fevereiro - pelo menos até a metade do ano - impactou as projeções da Merck. A empresa enfrenta desafios com o mercado chinês para a vacina, que previne cânceres causados pelo papilomavírus humano (HPV) e é seu segundo maior produto em vendas, atrás apenas do tratamento contra o câncer Keytruda.

As vendas da Gardasil na China vinham crescendo rapidamente até o ano passado, quando a Merck foi afetada por fatores econômicos, incluindo uma campanha anticorrupção do governo chinês. A empresa tem buscado melhorar a educação dos pacientes e a promoção da vacina no país.