Médium Divaldo Franco volta a ser internado em meio a tratamento oncológico

O médium espírita Divaldo Franco, conhecido como o maior médium do Brasil, voltou a ser internado no último sábado (1º) no hospital São Rafael, em Salvador. Em novembro, ele foi diagnosticado com um câncer na bexiga.

O que aconteceu

Divaldo, 97, precisou ser hospitalizado em razão de um diagnóstico de infecção urinária durante o tratamento oncológico. A divulgação da internação foi realizada pelo Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho em comunicado nesta terça-feira (4).

Estado de saúde do médium é estável. Segundo o Centro e a Mansão, o paciente já está em "fase de autorização para alta médica com continuação das medicações em home care".

Equipe médica afirmou que Divaldo respondeu bem ao início do antibiótico. Ainda conforme os médicos, o quadro de infecção urinária é "relativamente esperado em pacientes que fizeram uso do dispositivo urinário", explicou a nota. "Toda a comunidade das instituições e amigos do líder espírita estão em oração por sua plena recuperação."

Após diagnóstico, o tratamento contra a doença foi iniciado em 2 de dezembro. Na ocasião, de acordo com a Mansão do Caminho, a equipe médica definiu que não seria necessária a internação na primeira etapa de tratamento, onde seriam administradas sessões de radioterapia em conjunto com, em dias alternados, de pequenas doses de quimioterapia.

Divaldo Franco é considerado maior médium do Brasil

Divaldo Franco é considerado o maior médium do Brasil e "novo Chico Xavier". Em 1952, Divaldo e o seu amigo Nilson de Souza Pereira fundaram a Mansão do Caminho em Salvador, segundo o site da instituição espírita.

A instituição recebe diariamente mais de 5 mil pessoas. A Mansão acolhe quase dois mil alunos na área educacional, enquanto o departamento de assistência social auxilia mais de 500 pessoas em estado de vulnerabilidade social, com doenças graves, idosos e gestantes. Também há distribuição de alimentos e medicamentos gratuitamente.

O médium, natural de Feira de Santana (BA), se inspira em Chico Xavier, de quem foi amigo por longos anos. "Pra mim, ele é um grande mestre", afirmou em 2019, ao F5. "Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo", contou Franco, na época do lançamento de um filme inspirado na sua trajetória. "Ele era 'o concur' [sic] pela sua irradiação de amor e paz, por isso ele foi pra mim um grande mestre."