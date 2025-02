Mbappé desfalcará Real Madrid na Copa do Rei por lesão na panturrilha

O atacante francês Kylian Mbappé vai desfalcar o Real Madrid no jogo contra o Leganés, pelas quartas de final da Copa do Rei, devido a uma lesão na panturrilha, revelou o técnico Carlo Ancelotti nesta terça-feira (4).

"Mbappé treinou hoje. Ele tem um hematoma na panturrilha. Treinou normalmente, mas não estará à disposição para o jogo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera da partida.

O Real Madrid enviou um protesto formal à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra a arbitragem depois da derrota diante do Espanyol por 1 a 0 no fim de semana, pela LaLiga.

O clube merengue reclama especialmente da entrada dura que Mbappé sofreu do lateral Carlos Romero, que só recebeu cartão amarelo pelo lance e minutos depois marcou o gol da vitória do Espanyol.

Outra reclamação é a do gol marcado por Vinícius Júnior que foi anulado devido a uma falta anterior de Mbappé.

Na coletiva prévia ao confronto com o Leganés pela Copa do Rei, Ancelotti falou sobre o jogo do último sábado: "Aconteceu algo inexplicável, falando da integridade dos jogadores, e o que o Real Madrid pede é uma explicação. Isso me parece correto, porque nada foi feito para proteger a integridade dos jogadores".

O técnico italiano também comentou as lesões de Antonio Rüdiger e David Alaba, um uma linha defensiva que já sofre com as ausências de Dani Carvajal e Éder Militão.

"Infelizmente perdemos dois jogadores importantes. Alaba estava pronto para jogar. Ele jogaria amanhã, porque estava se sentindo bem. Não estava previsto o que aconteceu, como foi com Rüdiger", explicou.

"São momentos de emergência. Precisamos nos segurar com o que temos. Estamos com Jacobo Ramón - jogador do Real Madrid Castilla -, que esteve lesionado por muito tempo e pode contribuir", acrescentou.

