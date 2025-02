Marçal dá dicas para aprender inglês, mas usa tradutora na posse de Trump

O autodeclarado ex-coach Pablo Marçal defende um método próprio para aprender inglês fluente. Ele garante que qualquer pessoa pode dominar o idioma em até cinco anos sem precisar sair do Brasil, ou até em um período mais curto, caso opte por um processo de imersão total no exterior. Entretanto, sua própria experiência levanta dúvidas sobre a eficácia desse método.

O que aconteceu:

Durante uma viagem aos Estados Unidos, na posse do ex-presidente Donald Trump, Marçal precisou da ajuda de uma tradutora para conceder uma entrevista a uma emissora americana. A intérprete ficou responsável por traduzir as perguntas do jornalista para o português e as respostas de Marçal para o inglês, o que gerou questionamentos sobre sua real proficiência no idioma. O episódio chamou atenção por contrastar com os ensinamentos do ex-coach sobre a aquisição da fluência.

O método de Marçal para aprender inglês

Marçal já compartilhou em diversas palestras o que considera um caminho eficaz para aprender inglês, sem a necessidade de estudar em escolas de idiomas tradicionais ou passar por longos períodos no exterior. Segundo ele, a chave para a fluência está na prática intensiva e no contato direto com falantes do idioma.

Posso aprender o inglês fluente aqui no Brasil? Posso. Chama a pessoa que fala fluente e vá para a conversação direta. Pega as áreas de interesse que você gosta, começa por elas. Ah, é informática. Começa a falar. Desse jeito, leva cinco anos para você ficar top, 24 meses para você desenrolar, garante Marçal.

O ex-coach afirma que o tempo da aprendizagem pode ser encurtado caso o estudante se submeta a um ambiente de imersão, sem contato com brasileiros. Nesse caso, o tempo necessário para desenvolver a habilidade no idioma, segundo Marçal, seria drasticamente reduzido.

Fica três meses sem nenhum brasileiro perto de você. E aí você vai ter que gastar esse cérebro. Em três meses você começa a desenrolar tudo no supermercado, porque você está 24 horas de intensidade, até sonhando inglês.

Segundo sua lógica, a exposição contínua ao idioma forçaria o cérebro a se adaptar rapidamente ao novo contexto linguístico. Ele acrescenta que essa estratégia não apenas ajuda na aprendizagem do inglês, mas pode ser aplicada em outras áreas da vida, incluindo negócios e desenvolvimento pessoal. "Seu cérebro vai ficar louco. Sabe por quê? Porque aumentou a intensidade. Você foi esticado intencionalmente. Esse esticar, quando encontrar com o tempo, ele vai comprimir. Esse é um dos maiores segredos da prosperidade", argumenta o palestrante.

A contradição

Apesar de ensinar e promover esse método em suas palestras, Marçal parece não aplicá-lo integralmente em sua própria trajetória. O episódio nos Estados Unidos, quando precisou de uma tradutora para conceder uma entrevista na emissora Real America's Voice. O fato chamou atenção principalmente porque, segundo suas próprias orientações, cinco anos de prática deveriam ser suficientes para que qualquer pessoa conseguisse se comunicar bem no idioma.

Essa não foi a única ocasião em que Marçal apareceu dependendo de tradução simultânea. Em outro momento da viagem, o ex-coach divulgou um vídeo no qual recebe uma oração da televangelista americana Cindy Jacobs. Durante a gravação, Cindy fala em inglês enquanto uma intérprete traduz suas palavras para o português.

A contradição entre o que Marçal ensina e o que demonstra na prática gerou repercussão nas redes sociais. Algumas pessoas passaram a questionar a efetividade do método que ele propõe e se, de fato, é possível alcançar fluência em cinco anos apenas com prática autodidata e conversação direta. Outras apontaram que, mesmo seguindo um processo de imersão, a complexidade do idioma pode demandar mais tempo e um aprendizado estruturado.

Estratégias de marketing ou método eficaz?

Pablo Marçal se tornou uma figura influente no universo do coaching e da autoajuda, atraindo milhões de seguidores e participantes para seus cursos. Ele costuma apresentar suas ideias com forte apelo motivacional, incentivando o público a buscar crescimento pessoal e financeiro por meio de mudanças de mentalidade.

No entanto, casos como esse mostram como alguns dos conceitos defendidos pelo coach podem carecer de comprovação. Um de seus ex-sócios, afirmou a reportagem que Pablo Marçal não possui fluência do idioma e que tudo não passa de marketing. "Nem ele entende o que ele fala". Relembrando o encontro do ex-coach com Trump, anterior à posse, em que Pablo estaria, segundo ele, sem conseguir entender o que o presidente americano dizia.

Sobre tradutores, o ex-sócio afirmou que Marçal sempre viaja com alguém de sua equipe que tenha fluência no idioma para prestar esse serviço para ele e sua família. "Geralmente alguma das pessoas que está próximo dele fala quando ele faz essas viagens".

Pablo Marçal foi procurado por meio de sua assessoria, mas não retornou o contato do UOL.