'O Brasil é dos Brasileiros': Lula posta vídeo e entra na 'guerra de bonés'

O presidente Lula (PT) publicou em suas redes, na manhã desta terça-feira (4), um vídeo em que aparece usando um boné com a frase "O Brasil é dos Brasileiros", uma nova marca da comunicação do governo.

O que aconteceu

Lula aparece no vídeo colocando o boné na cabeça duas vezes. A peça, de sete segundos, tem apenas uma trilha sonora, sem nenhuma fala do presidente. O boné com a frase "O Brasil é dos Brasileiros" foi usado por parlamentares governistas na eleição para os presidentes da Câmara e do Senado, no último sábado (1º).

Oposição fez uma provocação a partir dessa ideia. Na primeira sessão do Congresso com os novos presidentes, na última segunda (3), deputados bolsonaristas usaram um boné com a mensagem "Comida barata novamente - Bolsonaro 2026". Os oposicionistas levaram pacotes de café e peças de picanha para simbolizar a alta no preço dos alimentos.

Ideia do boné usado por Lula partiu da nova Secretaria de Comunicação. Ao aparecer com o boné, no sábado, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a ideia foi de Sidônio Palmeira, que assumiu a secretaria em janeiro. Pedi ao Sidônio [Palmeira], ele falou (...), e aqui é orgulho do Brasil, o Brasil é dos brasileiros".

Mensagem faz referência à campanha de Donald Trump. Desde seu primeiro mandato como presidente dos EUA, Trump promove o lema "Make America Great Again" [faça os EUA grandiosos de novo], que é estampado em boné e outros acessórios usados por seus aliados, inclusive no Brasil. Por aqui, políticos bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), já divulgaram imagens de si mesmos usando o boné.